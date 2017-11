Nijverdalse uitgescholden en gekwetst na bezwaar tegen plek rolstoelbus

Ze weigert zich als slachtoffer op te stellen. De Nijverdalse is een positief ingesteld mens, zoals ze zelf zegt. Aanvankelijk wilde ze niet uitgebreid in de krant, maar vanwege de nieuwe storm aan kritiek op haar handelwijze en omdat iedereen haar naam nu toch kent wil Carla de Ruiter haar zegje doen. "Mensen beseffen vaak niet dat er twee kanten aan een verhaal zitten", zegt ze. "Ik word op Facebook uitgescholden voor kutwijf en egoïstische trut, door mensen die ik niet ken en die mij niet kennen. Het is een maatschappelijk probleem. Dit kan iedereen overkomen."

Bezwaar

De Nijverdalse diende een bezwaar in tegen de vergunning die haar overburen kregen voor een gehandicaptenparkeerplaats aan het Zevenblad. Die plek grenst aan de uitrit van De Ruiter, die naast haar huis aan de Waterkers ligt. Op het moment dat zij het bord ziet staan is ze meteen naar overbuurvrouw Jolanda Aufderhaar gestapt om te vragen waarom ze voor deze plek heeft gekozen.

"De aanvraag voor een vergunning was eerder dit jaar afgewezen. Ze zijn daartegen niet in beroep gegaan, maar hebben het via raadsleden en Facebook gespeeld, waardoor ze een mediarel veroorzaakten. Dat de gemeente vervolgens meedenkt over een oplossing is prima. Tegelijkertijd vroeg ik me af hoe dit kan, dat daarna toch een vergunning wordt verleend. Ik vind het een gevaarlijke plek, omdat ik geen goed zicht heb op de weg. Aan de andere kant van mijn uitrit staat ook al een bus die het zicht belemmert. Stel dat ik een kind aanrijd door deze situatie?"

Gehandicapt

Ze heeft zich van tevoren wel afgevraagd of ze wel of geen bezwaar moest indienen. "Ik heb enorm veel respect voor mensen die een gehandicapt kind hebben, iets dat hun leven beheerst en het moeilijk maakt. Hoe vervelend ik het ook vind voor de overburen, zij zijn niet de enigen met wie rekening moet worden gehouden in de wijk. Een goed gesprek met mij en de gemeente had ongetwijfeld geleid tot een oplossing. Ik vind het pijnlijk dat mensen nu zo over mij denken, dat ik egoïstisch en harteloos zou zijn. Ik vond dat ik moest opkomen voor mezelf en voor medeweggebruikers. Ik heb geen ruzie met mijn buren, maar merk een verschil in beleving. Deze situatie is schadelijk voor iedereen."

Hel

Ze neemt de stap om bezwaar te maken, waarna volgens haar de hel is losgebroken. "Mijn bezwaar werd op Facebook gezet, waar honderden mensen op reageerden. Daarna kwam de hoorzitting en de voor mij gunstige uitkomst. De verkeerssituatie werd ook door de commissie onveilig geacht."

Na het advies van de commissie zet moeder Jolanda Aufderhaar van Jip een emotioneel verhaal op Facebook. Dat leverde deze week duizenden beledigingen en bedreigingen op, die werden geuit aan het adres van De Ruiter. "Alles werd erbij gehaald, van De Telegraaf tot SBS6. Ik ben zelfs een dag ondergedoken omdat Hart van Nederland opnamen zou komen maken."

Buitenproportioneel