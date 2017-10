Nijverdalse voetbalclubs willen twee kunstgrasvelden

Nijverdalse ‘fotograaf’ Johan Reijnders (73) overleden

13 oktober NIJVERDAL - Johan Reijnders (73) is donderdagavond na een langdurig ziekbed overleden in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Hij leed aan leukemie en deelde bijna twee jaar lang via Facebook zijn dappere strijd tegen deze slopende ziekte. Hij noemde zichzelf ‘de fotograaf van Nijverdal/Hellendoorn’ en was vele jaren altijd te vinden daar waar het nieuws was.