Nijverdalse volleybalinternational Ter Horst ‘opgesloten’ in zijn Italiaans appartement

Terrein Haarlese ‘Rooie Henkie’, die dagelijks 10 flesjes bier en een fles wijn als huur kreeg, verkocht

21 oktober HAARLE - Het vervallen boerderijtje van ‘Rooie Henkie’ aan de Almeloseweg was jarenlang een begrip. Een plek aan de rand van de Sallandse Heuvelrug, waar (soft)drugs werden verkocht en meer gebeurde dat het daglicht niet kon verdragen. Het werd al in 2005 gesloopt. Nu, 15 jaar later, is het terrein verkocht.