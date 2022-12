Niverplast schenkt Nijverdal kunstwerk op rotonde op ’t Lochter 3 nabij eigen hoofdvestiging: ‘Maar het wordt geen groot reclameobject’

Slecht nieuws voor gulle gever uit Nijverdal: Flink aantal schilderij­en verwoest door grote brand

NIJVERDAL - Bij de recente brand in het hoofdgebouw van woonzorgcentrum Krönnenzommer in Hellendoorn heeft zich nog ‘een kleine ramp’ voltrokken. Een aanzienlijk deel van een aan ZorgAccent geschonken schilderijencollectie is verbrand of zwaar beschadigd door rook en roet. „Ik was tot tranen geroerd.”

24 november