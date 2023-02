Nominaties voor Hellendoornse sportprijzen bekend: wereldtoppers, oude bekenden, maar ook jong talent

Hellen­doorn vangt 123 vluchtelin­gen op, maar Twente moet nog veel meer doen: ‘Het is een kwestie van regie pakken’

De gemeente Hellendoorn gaat dit jaar 123 asielzoekers opvangen. Wat, waar en hoe is nog niet bekend. Dat is straks aan de gemeenteraad. Binnenkort zijn de eerste gesprekken met het COA. Dat blijkt uit een brief van het college aan de Hellendoornse raad. Hellendoorn is hiermee de eerste Twentse gemeente die de opvangplannen presenteert.