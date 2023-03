Noodzakelijke injectie voor openluchtzwembad Luttenberg: ‘We kunnen een paar jaar vooruit’

De Ballen Verstand ‘Koeman is een luie, overschat­te trainer die nog niet eens de veters van Van Gaal of Ten Hag mag strikken’

De Eredivisie ligt stil, maar in de Keuken Kampioen Divisie speelde Heracles Almelo zondag 'gewoon’ tegen FC Den Bosch. Een nipte zege, maar wel drie punten. En dat is toch waar het om draait. In Enschede ging het vooral over randzaken als contracten en een oefenpotje tegen VfL Bochum. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk was ook voer voor discussie in een nieuwe De Ballen Verstand.