Nu bom in Hellendoorn is gebarsten rest de vraag: Wie wil verder met wie?

met video En maar doorscha­ken in Almelo, zes dagen lang: ‘Laten zien dat schaken voor iedereen is’

Het maakt niet uit wie er schaakt, het maakt niet uit hoe je schaakt, of hoe goed je bent. Als er maar wordt geschaakt. In Almelo begon zondagochtend de recordpoging om 150 uur non-stop te schaken in één ruimte. Wie wil, kan gewoon binnenlopen in het Topsportcentrum IISPA in Almelo.