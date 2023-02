Omstreden uitbreiding van minicamping Luttenberg gaat door: ‘Verdrietige situatie voor beide partijen’

indebuurt.nl Leon zoekt de liefde in First Dates: 'In Almelo kom ik nooit iemand tegen'

Aan het tv-programma First Dates doen mensen uit heel Nederland mee. Het restaurant staat dan wel in Amsterdam, de deelnemers komen uit alle regio’s, waaronder Twente. In de uitzending van 16 februari 2023 is Leon uit Almelo een van de kandidaten. Vindt hij de liefde?