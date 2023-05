‘Onafhankelijke verkenner’ moet politieke crisis in Hellendoorn helpen bezweren: Contouren nieuwe coalitie al duidelijk

Meerdere erfgenamen melden zich voor vervallen spookhuis in Wierden: ‘Het is nu aan hen’

Het einde van de treurige soap over het ‘spookhuis’ aan de Iepenlaan in Wierden lijkt eindelijk in zicht. Het woonhuis is sinds vorig jaar zomer niet meer bewoond, nadat de laatste bewoner overleed. Al die tijd is er niemand meer in de woning geweest. Maar daar komt verandering in, want meerdere erfgenamen hebben zich gemeld om zich over het huis te ontfermen.