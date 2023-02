Onder invloed trekt jonge Nijverdaller (19) een vrouw van de fiets: nu moet hij voor straf werken

Zit uw gestolen fiets hiertussen? Politie pakt fanatieke fietsen­dief in Almelo die flinke buit achter thuis heeft

ALMELO - Het was een heterdaadje, die leidde tot veel meer. Toen de politie dinsdagavond een melding kreeg dat er een man bij het station in Almelo wegfietste, terwijl hij een tweede fiets op zijn schouders meedroeg, was het bingo. Daarmee lijken de Almelose dienders een fanatieke fietsendief te hebben aangehouden, met een hele buit.

8 februari