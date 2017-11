Onderwijsman Sam Terpstra in Nijverdal geridderd

NIJVERDAL - Sam Terpstra, voormalig bestuurder van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn, is woensdagmiddag in de vmbo-vestiging aan de Willem de Clercqstraat koninklijk onderscheiden.

De Hellendoornse burgemeester Anneke Raven spelde hem de versierselen op, die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Deze plechtigheid vormde een onderdeel van de lancering van het door Dinand Webbink geschreven magazine Een prachtige wereld over 100 jaar voortgezet onderwijs in Nijverdal.

Terpstra was dertien jaar voorzitter van het college van bestuur van Reggesteyn en daarmee zelf een belangrijk onderdeel van dit stuk onderwijshistorie. Hij was mede verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van deze scholengemeenschap met vestigingen in Nijverdal en Rijssen tot een goedlopend onderwijsinstituut met een uitstekende naamsbekendheid.

Onderwijsman

Hij was vanaf 1989 tot september van dit jaar werkzaam in het onderwijs. Terpstra was onder meer lid van het hoofdbestuur van de VO-Raad en voorzitter van de stichting SOVO. In die laatste functie wist hij het praktijkonderwijs voor Almelo te behouden.