Onderzoek naar zonnepark in waterwingebied Daarle-Daarlerveen

Vraagtekens bij stuk Noord-Zuid­ver­bin­ding tussen Hellendoorn en Hulsen

7 november NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn gaat de al jaren geplande aanleg van het middelste gedeelte van de Noord-Zuidverbinding tussen de dorpen Hellendoorn en Hulsen kritisch tegen het licht houden. Het gaat om het tracé tussen ijsfabriek Ben & Jerry's aan de Reggeweg en de rotonde in de Helmkruidlaan. De aanleg is gepland in 2021 en hiermee is een slordige vier miljoen euro gemoeid.