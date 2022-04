Ooggetuigen doen verslag van bevrijding van Haarle, nu ook op groot scherm

HAARLE - Eindelijk kunnen Willy Wolterink en Henk Vloedgraven hun documentaires over de bevrijding van Haarle laten zien op een groot scherm. Daarmee geven ze een bijzondere inkijk in de bevrijding van het dorp, die bepaald niet zonder slag of stoot ging.

Zo is te zien dat er veel strijd in en rond Haarle geweest is alvorens het dorp werd bevrijd op 9 april 1945. Indrukwekkend zijn de getuigenverslagen van enkele inwoners uit Haarle die de oorlog heel bewust hebben meegemaakt. Annie te Wierik–Knobben beleefde vooral spannende ogenblikken tijdens de razzia van 14 oktober 1944.

Antoon Kemper vertelt over het afbranden van zijn ouderlijke woning op 9 april 1945 en over het neerstorten van een vliegtuig niet ver van die woning. En Wakker worden, het is oorlog is de titel van de film waarin de zussen Tonny Nij Bijvank–Holtmaat en Marietje van Schooten–Holtmaat vertellen hoe ze de oorlogsjaren hebben beleefd.

Door corona vertraagd

Oorspronkelijk zouden in 2020 films en documentaires worden vertoond bij de viering van 75 jaar vrijheid, maar dat was vanwege corona onmogelijk. Wolterink en Vloedgraven gingen niet bij de pakken neerzitten, en zagen de afgelopen twee jaar kans om nieuwe onderwerpen toe te voegen aan de eerder door hen gemaakte producties.

De films worden, in samenwerking met de Stichting Marke Haarle, op vrijdagmiddag 29 april om 14.30 uur en zaterdagavond 30 april om 19.30 uur vertoond in ‘De Veldkamp’, Veldkampsweide 3 in Haarle.

Kaartjes kosten 5 euro en zijn te koop bij de Spar aan de Kerkweg en Spijkerman aan de Poggenbeltweg. Telefonisch bestellen kan ook: 06-13307890.