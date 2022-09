Ook Keizerserf wordt nu aangepakt om te komen tot ‘compact en samenhangend winkelhart’ in Nijverdal

Vrachtwa­gen­chauf­feur gewond nadat lading op zijn been valt bij bedrijf in Nijverdal

NIJVERDAL - Een vrachtwagenchauffeur is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een bedrijfsongeval aan de Industrieweg in Nijverdal. In de vrachtwagen viel een gedeelte van de lading om en kwam op het been van de chauffeur terecht.

23 augustus