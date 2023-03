Op stel en sprong moet Kwiek op zoek naar nieuwe trainers voor de handbalsters

update Bedrijfson­ge­val in Nijverdal: man raakt bekneld in zaagmachi­ne en overlijdt

Een werknemer van metaalbewerkingsbedrijf Broeze in Nijverdal is dinsdagmorgen op de werkvloer om het leven gekomen toen hij bekneld raakte in een zaagmachine. Het ongeluk in de bedrijfshal aan de Industrieweg, waar staalconstructies worden geproduceerd, gebeurde even voor half tien.