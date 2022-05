Open banendag moet Nijverdal op kaart zetten als aantrekkelijke werkplek

NIJVERDAL - Op industrieterrein ‘t Lochter liggen de banen zo ongeveer voor het opscheppen, maar toch kunnen steeds meer bedrijven in Nijverdal nauwelijks nog personeel vinden. Onbekend maakt onbemind en daar moet de eerste open banendag op 21 mei definitief verandering in brengen.

„Nijverdal ligt zo ongeveer halverwege Zwolle en Enschede, steden waar veel studenten zitten. Die denken niet automatisch aan Nijverdal als plek om later te gaan werken. En dat terwijl hier we hier met 't Lochter één van de grootste aaneengesloten industrieterreinen in de regio hebben, waar volop werkgelegenheid is. En daarbij komt nog dat Hellendoorn een prachtige gemeente is om te wonen en te recreëren”, zegt voorzitter Fred Mak van het Parkmanagement ‘t Lochter, waarbij de meeste bedrijven op dit industrieterrein zijn aangesloten.

Quote Het is zelfs al een tijdje heel lastig om nog voldoende stagiaires te krijgen en dat zijn juist de jonge mensen die later vaak blijven hangen Fred Mak, voorzitter Parkmanagement 't Lochter

Nog te onbekend

Hij erkent dat de onbekendheid met wat het bedrijfsleven in Nijverdal aan kansen te bieden heeft veel bedrijven parten speelt. „Het is zelfs al een tijdje heel lastig om nog voldoende stagiaires te krijgen en dat zijn juist de jonge mensen die later vaak blijven hangen en dan behouden blijven voor bedrijven op 't Lochter. Hier zijn uitstekende kansen om carrière te maken. En mocht een baan niet bevallen, dan is er vaak nog wel een plekje bij een ander bedrijf. We wisselen steeds vaker personeel uit”, vertelt hij.

Kijkje nemen

Tien grote werkgevers (Eurol, EuroMouldings, 12Build, Solarlux, Sepawand, Niverplast, Heutink, Hegeman Bouw, Van Keulen Interieurbouw en Eastbridge) waren zeer geïnteresseerd in het voorstel van WIMM (Wij Investeren in Mens en Maatschappij) om zaterdag 21 mei van 10.00- tot 16.00 uur een open banendag in Nijverdal te houden. Een pilot, zodat studenten en werkzoekenden bij deze bedrijven een kijkje achter de schermen kunnen nemen en zich kunnen oriënteren op een (nieuwe) baan of stage.