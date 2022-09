Open Monumentendag in Hellendoorn: ‘Eén weekend per jaar is toch niet teveel gevraagd?’

1. Waarom neemt Hellendoorn opnieuw deel aan Open Monumentendag?

„Het gaat vooral om een stukje bewustwording dat het belangrijk is om ons cultureel-historisch erfgoed voor het nageslacht te behouden. Eén weekend per jaar om de eigen lokale geschiedenis in ere te houden. Dat is toch niet teveel gevraagd?”

2. Hoe ga je om met het centrale thema van dit jaar?

„Dat is duurzaamheid en het was eerlijk gezegd best lastig om daar handen en voeten aan te geven. Ik denk bij dat woord vooral aan het duurzaam gebruik van monumenten, aan het in goede staat brengen en houden van deze erfenis uit het verleden.”

3. Welke monumenten kunnen zaterdag worden bezocht?

„Dat zijn deze keer museumboerderij Erve Hofman, korenmolen De Hoop, ’n Oalen Griezen, ’t Oale Karkhof en de Sint Sebastianuskerk in Hellendoorn, De Smidse in Nijverdal, boerderij De Brummel, rokerij/zondagsschooltje in Mare en de hervormde kerk in Daarle.”

4. Waar moeten de geïnteresseerden zeker naartoe gaan?

„Naar Marle, want deze buurtschap heeft na twee coronajaren echt flink uitgepakt. Bij De Brummel taxeert Enno de Boer, bekend van het RTV Oost-programma Tussen Kaf en Koren, de meegebrachte voorwerpen. Ook wordt aandacht besteed aan de bevrijding van Marle in 1945 en het ontstaan van het zondagsschooltje en de andere scholen in deze buurtschap. Henk Segers staat hier met oude tractoren, Wim Reefhuis met oude brommers. Ook staan hier diverse kramen waar streekproducten worden verkocht, toch ook nog een link met duurzaamheid.”

5. En is dat in jouw ogen het enige hoogtepunt van Open Monumentendag?

„Nee zeker niet. In ’n Oalen Griezen kunnen zaterdag bijvoorbeeld de eerder dit jaar gerestaureerde kerkklokken worden bewonderd. Daarvoor moet wel de toren worden beklommen. En vergeet niet gebouw De Smidse waar een werkgroep van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal een bijzondere expositie over de Wilhelminawijk (‘Rooie Dorp’) heeft ingericht, die overigens deze hele maand nog te bewonderen is.”