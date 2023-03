Opgelet: N35 tussen Haarle en Zwolle meerdere avonden en nachten dicht door werk aan de weg

Raalter politiek buitelt over elkaar heen in erfwindmo­len-discussie: ‘Hypocriet dit’

Gemeentebelangen (GB) jaagt alle overige politieke partijen in Raalte tegen zich in het harnas. De lokale partij wil de veelbesproken erfwindmolen-kwestie van de agenda halen, omdat er volgens hen te weinig aan participatie is gedaan. Alle andere fracties verbazen zich over de houding van GB. ,,Dit is stemmingmakerij. Nu ze stemmen kunnen winnen draaien ze de andere kant op.’’