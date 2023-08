Opnieuw onrust over mega-bomenkap op de Sallandse Heuvelrug: ‘We hebben de plannen al flink aangepast’

Politie brengt hulp op gang voor bewoner na keuken­brand in diens woning in Wierden

De politie heeft een bewoner van een huis aan de Hakselaar in Wierden overgedragen aan een zorgorganisatie na een keukenbrand in diens woning. Forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake was van brandstichting. De bewoner had volgens de politie hulp nodig.