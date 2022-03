Opnieuw verkiezingsbord in Nijverdal gestolen

Oproep voor behoud station Daarler­veen, maar dat station wordt toch helemaal niet bedreigd?

DAARLERVEEN - Het CDA in Hellendoorn geeft op verkiezingsposters aan zich sterk te willen maken voor het behoud van het treinstation in het dorp Daarlerveen. Maar van een eventuele dreigende sluiting is momenteel helemaal geen sprake. Is het dan slechts een loze verkiezingsbelofte?

28 februari