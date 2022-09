Oproep op zelfmoordpreventiedag: praat met elkaar. ‘Had Koen dat ook maar gedaan’

Toppresta­tie bij De Hertrui­ters; viertal uit Hellen­doorn neemt gouden plak mee van NK

HELLENDOORN/ERMELO - Feest bij De Hertruiters uit Hellendoorn. Op de Nederlandse kampioenschappen voor viertallen en teams in Ermelo is één van de viertallen uit Hellendoorn in de gouden prijzen gevallen. Niet zomaar of nipt, maar met een absolute monsterscore, laat de clubleiding weten.

22 augustus