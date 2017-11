Parkeerrel in Nijverdal in kiem gesmoord

Meer dan helft Tukkers te zwaar, 1 op de 5 in Almelo heeft obesitas

14:31 ALMELO - In Almelo wonen de meeste Tukkers met ernstig overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die baseert zich op de Gezondheidsmonitor 2016. Bijna een op de vijf (18,7 procent) Almeloërs heeft ernstig overgewicht. In Dinkelland is dat maar 10 procent.