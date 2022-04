Partijen proberen plan zonnepark op voormalige vuilstort Hulsen alsnog vlot te trekken

Eerste vluchtelin­gen nemen intrek in opvangloca­ties in Nijverdal en Hellen­doorn: ‘Ze blijven minimaal een jaar’

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn wil 150 à 180 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Het gaat naar verwachting om een periode van minimaal een jaar, want een einde van het oorlogsgeweld is nog steeds niet in zicht en het is de vraag of er straks nog wel iets overeind staat waar deze mensen naar kunnen terugkeren.

25 maart