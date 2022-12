Partijloze wethouders krijgen steun van alle andere politici in Hellendoornse raad: Geen zin om college lam te leggen

Nieuwbouw De Veenbrug ‘kan nog wel even wachten’; wel geld voor Prinses Beatrix­school en De Ark in Hellen­doorn

NIJVERDAL - Voor het geven van goed onderwijs is goede onderwijshuisvesting onontbeerlijk. Daar is iedereen van overtuigd, maar de bomen in de gemeente Hellendoorn groeien niet door tot in de hemel. Er moeten keuzes worden gemaakt, de nieuwbouw van basisschool De Veenbrug in Daarlerveen wordt uitgesteld.

