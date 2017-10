Pawpawfestival in Nijverdal moet Amerikaanse vrucht populair maken

NIJVERDAL - Het is de lekkerste vrucht die er is: de pawpaw. Dat vindt kweker en festivalorganisator Hans Kluijt in ieder geval. Op 22 oktober keert het pawpawfestival terug naar Nijverdal, waar iedereen kennis mag maken met de Amerikaanse vrucht.

Hans Kluijt kreeg ongeveer 30 jaar geleden zaden van de vrucht via familie uit Amerika. Hij is de zaden gaan kweken en kreeg steeds meer bomen. Nu werkt hij samen met kwekers en verkoopt hij regelmatig vruchten en bomen. Sinds drie jaar is er zelfs een festival voor de vrucht. "Toen ik begon met het festival was ik de enige in Europa, nu niet meer", zegt Kluijt. "Ik wil graag dat mensen de vrucht leren kennen, want hij is bijzonder lekker."

Op het festival is niet alleen de vrucht, maar alles wat daarmee te maken heeft te koop en te bekijken. Van jam tot de bomen. "Het is een vrucht waar je heel diverse dingen mee kan doen. Je kunt ze zo eten, er jam van maken en zelfs ijs."

Dat de vrucht oorspronkelijk uit Amerika komt, zorgt niet voor problemen bij het kweken in Nederland. "De soorten die ik heb, komen uit Noordoost-Amerika. De zomers zijn daar warmer dan hier, maar de winters kouder. Hier is het gemiddeld zachter en vochtig genoeg om de pawpaw ook hier te laten groeien."

Slakken etende eenden

De boom groeit normaal langs beekjes. Om dat na te bootsen heeft Kluijt een growbed: een bak met kleisteentjes, waar constant water doorheen stroomt. "Het is niet alleen lekker, de vrucht heeft in Nederland ook nauwelijks vijanden", zegt Kluijt. Het enige probleem is de naaktslak, maar daar heeft hij een biologische oplossing voor gevonden: "Er lopen eenden rond, die de slakken opeten."

Ondanks het festival zijn nog niet veel Nederlanders bekend met de vrucht. Daar hoopt Hans Kluijt verandering in te brengen. "Het is een vrucht die in de hele wereld steeds bekender wordt, maar het slaat bij particulieren in Nederland nog niet echt aan."

Bij Hans komen ook een aantal buitenlanders bomen kopen, waaronder Belgen en Duitsers. Hij hoopt dat de vrucht uiteindelijk bij steeds meer mensen thuis in de fruitschaal ligt. "Het duurt denk ik nog lang, voordat het in de supermarkt te koop is, maar ik hoop dat het bij de biologische winkels snel te koop zal zijn."