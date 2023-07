Pittige bui met hagel en onweer in Hellendoorn vandaag

Twee geloven op één kussen, in Raalte gaat dat prima bij de 900ste verjaardag van het dorp

Raalte beleeft morgen een primeur. Voor het eerst gaan rooms-katholieken en protestanten in een gezamenlijke processie van de ene naar de andere kerk. Dat gebeurt na een gezamenlijke mis in het kader van 900 jaar Raalte, in de rooms-katholieke basiliek Kruisverheffing. ,,Zo verbinden we op een mooie manier niet alleen twee geloofsgemeenschappen, maar ook heden en verleden.’’