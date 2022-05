Poffertjesbakker uit Hellendoorn voelt zich gepiepeld na 1 seconde in SBS6-programma Chateau Bijstand

Geschrok­ken Nijverdal­ler belt dierenambu­lan­ce: ‘Het kan zijn dat ik nu iets geks zeg, maar ik geloof dat hier een slang is’

Aan de Steen van Ommerenstraat in Nijverdal is zondagavond een rattenslang gevonden. Toen de melding kwam, gleed de slang over een parkeerplaats en kroop weg onder een auto. ,,Dit is de derde keer dat we een rattenslang vinden in de buurt van de Grotestraat.”

16 mei