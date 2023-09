Provincie Overijssel blijft voorlopig doorgaan met bomenkap Sallandse Heuvelrug, rechtszaak dreigt

Wat hebben grotere paprika’s en komkommers te maken met Twents afval? Heel veel, weten ze bij Twence

Dankzij het afval dat wij in Twente en de Achterhoek in de pedaalemmer gooien, groeien straks de paprika’s en komkommers in de glastuinbouw nog beter. Zelfs vanuit Japan willen ze in Hengelo komen kijken hoe we dat hier voor elkaar krijgen.