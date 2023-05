Raalte wil meer dan 100 vastgoedeigenaren in één vereniging: ‘Meer doen om aantrekkelijker te worden’

Gospelkoor uit Nijverdal bruist dankzij dirigent André Bijleveld uit Enschede: ‘Het zag er eerst allemaal een beetje roestig uit’

Zonder dirigent André Bijleveld, zou gospelkoor Shine al lang niet meer bestaan. De 64-jarige gepassioneerde koorleider uit Enschede is namelijk de stuwende kracht achter het zangensemble. Binnenkort is er een 25-jarig jubileum te vieren. „André ademt en is muziek. Als hij er niet was geweest, hadden we het nooit gered.”