Raymond Ceulemans, de oude meester, doet het in Nijverdal nog één keer voor: ‘Driebanden is sport, kunst en cultuur tegelijk’

met videoNIJVERDAL - Zijn laatste wereldtitel in het driebanden behaalde hij in 2001. Maar biljartlegende Raymond Ceulemans speelt nog steeds. Zaterdagavond is hij bij café De Kachel in Nijverdal. Bijna 85, maar nog altijd bezeten van zijn sport. „Biljarten, dat is mijn leven.”