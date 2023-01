Rechtbank Almelo heeft genoeg van strooptochten in Twente: vier Roemeense zigeuners half jaar achter de tralies

Instagram, Expeditie Robinson of boek, Sterrin Smalbrugge uit Rijssen gebruikt elk medium voor haar missie en dat levert haar Media Award op

RIJSSEN- Reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge uit Rijssen heeft de Vrouw in de Media Award Overijssel gewonnen. Ze is blij met de prijs, die vrouwelijke rolmodellen en experts aanmoedigt om zichtbaar te zijn in de media. „Ik had nooit durven dromen dat ik zo’n podium zou krijgen. Voor reptielen, maar ook voor kinderen die zich een buitenbeentje voelen.”

17 januari