Familie is overlast van hockeyclub zat en stapt naar rechter, nu grijpt gemeente in: ‘Kous af’

Er is een oplossing gevonden voor de overlastkwestie tussen hockeyclub SMHC en de familie Meuleman in Raalte. Eerder dit jaar spande de familie een rechtszaak aan vanwege geluid- en lichtoverlast. Maanden later is de oplossing: een geluidswal tussen het erf en de hockeyvelden. ,,Wat ons betreft, is hiermee de kous af”, zegt Christiaan Hintzen van SMHC.