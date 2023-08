Oud-burgemees­ter Hofland is gastconser­va­tor van zomerexpo­si­tie in Kulturhus Holten

In de Nagelhoutzaal van het Kulturhus Holten staan mensen en landschappen deze zomer centraal. Voor de samenstelling van deze zomerexpositie is Arco Hofland - die tot begin dit jaar burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten was - de gastconservator.