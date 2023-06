Reggewoon verkoopt flink aantal woningen in Wierden en Hellendoorn: ‘Lekker voor de doorstroom’

Basketbal­coach Peter Hakkert (44) wordt tijdens bijzondere wedstrijd in verrast met een Koninklij­ke Onderschei­ding

Het was een bijzondere basketbalwedstrijd in Het Ravijn. Alleen al omdat het de aftrap is van het 50-jarig jubileum van The Valley Bucketeers. Maar de kers op de taart was de onderscheiding van Peter Hakkert (44). 25 jaar was hij nauw betrokken bij de Nijverdalse club als speler, trainer en voorzitter. Door al die noeste arbeid is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.