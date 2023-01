Ribs & Blues viert 25-jarig bestaan: wat is het geheim achter deze succesformule?

Tijdens Pinksteren is het ieder jaar groot feest in Raalte. Heerlijke barbecuegeuren en fijnbesnaarde roots- en bluesmuziek vullen dan traditiegetrouw de lucht. Dit jaar is het feest nog iets groter, want op 27, 28 en 29 mei viert het bekende festival Ribs & Blues zijn 25-jarig bestaan. Maar voor het eerst in de geschiedenis zullen bezoekers entree moeten betalen.