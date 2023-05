Rijk komt afspraken rond huurverlaging niet na, Twentse corporaties voelen zich bekocht

De landelijke maatregel, die per 1 juli van kracht wordt, is bedoeld om mensen met een laag inkomen in tijden van hoge inflatie tegemoet te komen. Ongeveer een derde van de 80.000 huurders in Twente profiteert ervan. Het betreft mensen met een laag inkomen die maximaal 808 euro huur per maand betalen. Dat bedrag wordt in hun geval teruggebracht naar 575 euro. Keerzijde is dat de corporaties door miljoenen euro’s minder aan huuropbrengsten ook minder geld overhouden voor nieuwbouw en verduurzaming van huurhuizen.