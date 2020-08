Rob Harmeling uit Nijverdal won derde etappe Tour de France in 1992: ‘Een jongensdroom’

Een touretappe winnen, dat is de grootste wens van iedere wielrenner. Oók die van Rob Harmeling, die in 1986 al liet zien dat hij heel wat in huis had, door wereldkampioen ploegentijdrit amateurs te worden. Hij was toen 22. „Het was in de periode dat oost en west lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dat gaf strijd, zeker ook in de sport. We juichten harder als we van een land achter het IJzeren Gordijn hadden gewonnen.”