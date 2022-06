Rob Telgenkamp over bijna een kwart eeuw festival Ribs & Blues in Raalte: ‘Ik kan niet zorgeloos genieten’

nieuwsupdate Zandhage­dis­sen mogen zonnebaden, nieuw college in Hellen­doorn, en Dika? Die is honderd geworden. Allemaal nieuws, uit de Regge­streek

REGGESTREEK - Het was niet op CNN, maar we waren deze week toch maar mooi getuige van een historische gebeurtenis. Er komt een koopzondag in Holten. Een pak melk vergeten voor de pannenkoeken? Koop het zondag in Holten. Opeens bezoek en gebak nodig? Koop het in Holten. Doosje eieren? Ladder in de panty? WC-papier? De mogelijkheden zijn oneindig. En allemaal op zondag, en allemaal in Holten. Episch. Dit is het nieuws uit de Reggestreek voor deze week.

28 mei