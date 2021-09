Rob uit Hellendoorn fietst 1200 kilometer in 3 dagen: ‘Zwaar? De verhalen van de mensen voor wie ik het doe, díe hakken erin’

Nieuwe fietsroute in Hellen­doorn voert mensen langs gedichten over speciale plekken

14 september HELLENDOORN - Een nieuwe fietsroute langs gedichten over speciale plekken in de gemeente Hellendoorn wordt vrijdagmiddag officieel in gebruik genomen. Ze zijn, na een oproep van de raadsleden Bertus Webbink (D66) en Roy Zijlstra (CDA), geschreven door inwoners. „Het zijn heel persoonlijke gedichten waarachter een speciaal verhaal zit”. zegt Zijlstra.