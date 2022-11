Rolf Willemsen (63) vertrekt over half jaar als hoogste ambtenaar van Hellendoorn; gemeente heeft moeite om nieuwe mensen te vinden

Willemsen werkt al ruim 20 jaar voor de gemeente Hellendoorn in verschillende functies Bijna 6 jaar is hij nu de gemeentesecretaris/algemeen directeur. „Een hectische functie en ik heb altijd gezegd dat ik dit zeker niet tot mijn pensionering wilde doen. Ik heb dit altijd met veel liefde en energie gedaan, maar ben nu tot de conclusie gekomen dat het tijd wordt voor iets anders”, vertelt Willemsen dinsdagavond na de raadsvergadering. Hij wil graag bij de gemeente Hellendoorn blijven werken, maar heeft nog geen enkel idee wat daar nog voor hem in het vat zit.

Krappe arbeidsmarkt

Hellendoorn moet dus op zoek naar een vervanger voor Willemsen en dat is in deze tijd van enorme krapte op de arbeidsmarkt een flinke uitdaging. Zo bleek tijdens de raadsvergadering ook dat nog geen geschikte opvolger is gevonden voor griffier Karin Zomer, die na circa 10 jaar deze functie te hebben vervuld per 1 januari griffier in de buurgemeente Raalte wordt. Van de vier mogelijke opvolgers bleek uiteindelijk niemand geschikt. Hellendoorn krijgt daarom een tijdelijke griffier. Ook de functie van plaatsvervangend griffier, die al enkele maanden geleden vrijkwam door het vertrek van Rosan Kuipers naar de gemeente Buren, is nog steeds niet definitief ingevuld. Ook die functie wordt nu tijdelijk ingevuld.