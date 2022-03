‘Romantisch was het huwelijksaanzoek niet’, maar Leni (79) en Jan (82) uit Nijverdal zijn nu wel 60 jaar getrouwd

NIJVERDAL - Ze werden geboren in het Noord-Hollandse Rijnsburg en komen allebei uit een gezin met zes kinderen. Leni (79) en Jan (82) van Egmond vierden zondag hun 60-jarig huwelijk. „Mijn huwelijksaanzoek was niet echt romantisch, het was niet onder een boom of zo. Zo ging dat vroeger niet”, aldus de bruidegom.

Leni werkte als oppas bij de zus van Jan, toen het bruidspaar elkaar voor het eerst ontmoette. „Mijn vader jaagde op wild en had een haas geschoten. Die moest ik naar mijn zus brengen. Ik trof daar Leni als oppasdame en ik vond gelijk al dat ze een hele lieve uitstraling had”, vertelt Jan. Het klikte al snel tussen de twee en het duurde dan ook niet lang voordat ze verkering kregen. Na ruim een jaar trouwden ze.

Banketbakkerij en makelaardij

Samen begonnen ze een banketbakkerij in Lunteren. Het was hard werken voor beiden. Jan in de bakkerij en Leni in de winkel. Na een jaar of tien vonden ze echter allebei een andere roeping. Het echtpaar verhuisde naar Nijverdal en Jan ging aan het werk bij zijn broer die een makelaardij had.

Het briljanten echtpaar zette samen de schouders eronder om van het bedrijf een succes te maken. En dat lukte, want makelaarskantoor Van Egmond was jarenlang een begrip in Nijverdal en omstreken. „We woonden aan de Holterweg en hadden kantoor aan huis”, weet dochter Irma. „Er kwamen altijd heel veel mensen over de vloer. Toen had je nog geen mentaliteit van half 9 tot half 6. Ook ’s avonds ging het werk door. Mijn vader kon ook moeilijk nee zeggen, net als mijn moeder trouwens. Haar enige uitje was even boodschappen doen bij de Albert Heijn.”

Hoe ze het zolang hebben kunnen volhouden met elkaar tijdens hun drukke werkzaamheden? Irma: „Mijn moeder is heel vriendelijk, lief en meegaand. Mijn vader is iemand die altijd bezig is en niet zeurt. De dingen zijn zoals ze zijn. Het is een kwestie van geven en nemen bij ze geweest.”

Het echtpaar is altijd blijven wonen aan de Holterweg. Tot ruim een jaar geleden. „Nu wonen ze in de Blenke, waar er wat meer verzorging is”, aldus Irma.