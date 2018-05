Ruben Groote Schaarsberg: het ontbrekende puzzelstukje in het succes van Haarle

‘Leg Noord-Zuidverbin­ding in Hellen­doorn helemaal aan’

24 mei HELLENDOORN - Werkgroep Burgerparticipatie Noord-Zuidverbinding vindt dat het nog ontbrekende deel van deze randweg (van ijsfabriek Ben & Jerry's in Hellendoorn tot aan de rotonde in de Helmkruidlaan in Nijverdal) gewoon moet worden aangelegd. Dat schrijft de werkgroep in een brief aan de Hellendoornse politiek.