Rudy (49) en Jody (37) uit Nijverdal strijden in nieuw tv-programma voor krachtpatsers: ‘Ik wil de jonkies verslaan’

Oudheidka­mer Holten moest opnieuw naar de tekentafel voor gewenste uitbouw, en ditmaal met architect

HOLTEN - ‘Onaanvaardbare aantasting van monumentale waarden.’ Het waren geen malse woorden die de Monumentencommissie van het Oversticht uitsprak over de uitbreidingsplannen van de Oudheidkamer in Holten. De vereniging wil al jaren uitbreiden, maar de eerste schets werd afgeschoten. En dus is er een vernieuwd plan ingediend.

2 januari