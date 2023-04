Ruiter Nick uit Nijverdal laat zich niet remmen door beperking: ‘Ik droom van een gouden medaille’

Almelose plantenko­ning zet bloemetjes weer buiten: 10.000 tulpen veranderen binnenstad in een mi­ni-Keukenhof

Het is een jonge maar kleurrijke en breed gekoesterde traditie in Almelo: de jaarlijkse bloemenzee die zich dankzij ondernemer Gert Pezij in de lente ontrolt in de binnenstad. Ook dit jaar schenkt hij de stad 10.000 tulpen in 25 soorten. De bloemen ontluiken op de Koornmarkt en aan de Grotestraat.