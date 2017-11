RunnersNight in Hellendoorn

Gouden schaal voor 'gezond' Reggesteyn: 'Maar fruit loopt slecht'

19 november NIJVERDAL - Een bruin pistoletje gezond, een bakje aarbeienkwark of een banaan. Het is allemaal te koop in de kantine van scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal. De gezonde etenswaren van Cindy den Olden zijn goed voor een Gouden schaal van het Voedingscentrum.