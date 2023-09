Rust keert terug op het Carmel College in Raalte: ‘We hebben heldere afspraken gemaakt’

MET VIDEO Dit zijn de reacties op het rapport van Mona Keijzer over het kanaaldra­ma: 'Voor sommigen is dit hoopvol, voor mij nog niet’

Mona Keijzer is hard in haar eindrapport over kanaaldrama Almelo - De Haandrik. De uitvoering van de huidige regeling is weliswaar rechtmatig, maar zeker niet rechtvaardig. De problemen van gedupeerde bewoners kunnen en moeten worden opgelost in een betere schadeafhandeling, stelt de bemiddelaar. Bewoners zijn voorzichtig positief. Maar: ‘Eerst zien en dan geloven.’