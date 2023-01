Samen eten bij de Buurttafel in Raalte: eigengemaakte soepen met broodjes op het menu

De enige boot die gedoopt is en nooit zal varen, staat nu in De Pollen: ‘Wens van veel mensen die inmiddels overleden zijn’

DE POLLEN - Het is vermoedelijk de enige boot die gedoopt wordt, waar je van tevoren al van weet dat-ie nooit zat zinken: de Turfschuit in De Pollen. Het was zaterdag aan wethouder Roel Koster om de boot die nooit zal varen een behouden vaart te wensen. „Maar de schuit is voor onze geschiedenis belangrijk”, zegt Eduard van der Heiden.

29 januari