Samen Hellendoorn, de nieuwe lokale partij die vooral slagvaardigheid wil uitstralen: ‘Er kwam te lang niets van de grond’

Raadslid Carlijn Mels (GroenLinks) uit Nijverdal neemt gedwongen time-out: ‘Ze heeft iets te veel hooi op haar vork genomen’

NIJVERDAL - GroenLinks-raadslid Carlijn Mels uit Nijverdal neemt een time-out. Ze is overspannen en wordt de komende zestien weken in de Hellendoornse raad vervangen door plaatsgenoot Andy Struikenkamp, die in de vorige raadsperiode al eens een half jaar raadslid was.

12:59