‘Samengaan lokale omroepen onontkoombaar’

Pawpaw festival Nijverdal: een ode aan de vrucht

23 oktober NIJVERDAL - Recepten uitwisselen, de vrucht proeven en een rondleiding over de gaard. Het waren een aantal onderdelen van het Pawpawfestival in Nijverdal. Zondag was de derde editie van het festival, dat in het teken staat van het promoten van de onbekende vrucht.