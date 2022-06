Scheerbeurt in Haarle precies op tijd: Schapen van de Sallandse Heuvelrug zijn klaar voor een warme zomer

Ook de Reggesurvi­val geschrapt om natuur te beschermen: ‘Survival­len tijdens broedsei­zoen kan echt niet meer’

NIJVERDAL - Na de voorgenomen sluiting van de mountainbikeroute op de Sallandse Heuvelrug, heeft het vraagstuk ‘natuur of recreatie’ opnieuw gevolgen in Twente. De populaire Reggesurvival gaat niet door op 25 juni, maar is noodgedwongen uitgesteld tot oktober. Het is de organisatoren de laatste weken duidelijk geworden dat het houden van een groot evenement in de natuur tijdens het broedseizoen definitief verleden tijd is. „Dit is allemaal kak.”

12 juni